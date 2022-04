DJ Morgan Stanley: Lucro caiu 11% no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O lucro do Morgan Stanley caiu 11% em termos homólogos, refletindo uma queda dos negócios empresariais e uma fase mais difícil nos mercados.

O banco registou um lucro de $3,7 mil milhões, ou $2,04 por ação. Analistas consultados pela FactSet previam um lucro de $1,71 por ação.