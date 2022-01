DJ Morgan Stanley: Lucro sobe 9% no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley disse esta quarta-feira que o lucro subiu 9% no quarto trimestre para $3,7 mil milhões.

O banco registou um lucro de $2,01 por ação. Os analistas esperavam $1,94 por ação, de acordo com a FactSet. As receitas subiram 7% para $14,5 mil milhões no trimestre, ficando ligeiramente aquém das expectativas.