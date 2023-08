DJ Morgan Stanley multado pelo regulador de energia do Reino Unido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley concordou pagar 5,41 milhões de libras, ou cerca de $6,82 milhões, ao regulador do mercado de energia do Reino Unido para arquivar uma investigação sobre o facto de os traders usarem aplicações de mensagens proibidas que violam o requisito de manter comunicações escritas.

A multa, anunciada na quarta-feira, foi a primeira emitida no Reino Unido por falha de manter registos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.