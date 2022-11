DJ Morgan Stanley prevê crescimento global mais lento, inflação mais baixa em 2023

(DJ Bolsa)-- Em 2023, o Morgan Stanley espera um abrandamento do crescimento global, uma redução da inflação e o final das subidas das taxas de juro, de acordo com o outlook da firma para o próximo ano.

A desaceleração do crescimento global, que começou em 2022, deve continuar no próximo ano, referem economistas do Morgan Stanley no relatório. A economia global deve crescer 2,2% em 2023.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...