DJ Nações Unidas pedem à Rússia que deixe território ucraniano

(DJ Bolsa)-- Os membros das Nações Unidas pediram à Rússia que retire as suas tropas da Ucrânia, ao mesmo tempo que aprovaram o mais recente esforço dos EUA para pressionar Moscovo um ano depois da invasão, mas também mostra os limites do apoio a Kiev.

A resolução de quinta-feira foi aprovada por 141 Estados-membros, com sete países a votarem contra e 32 abstenções, um resultado semelhante a outras resoluç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.