DJ NATO aproxima-se da Ucrânia mas não adianta calendário para adesão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

VILNIUS, Lituânia (DJ Bolsa)-- A Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, recusou propor à Ucrânia um rumo claro para a adesão, dececionando Kiev, que vê a aliança como crucial para travar a invasão russa.

Mais de 15 anos depois de a NATO ter feito à Ucrânia uma promessa de adesão, os membros resistiram à pressão do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.