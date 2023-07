DJ NATO prolonga mandato de Stoltenberg por mais um ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- Os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, incapazes de chegar a acordo sobre um novo líder para a aliança militar em plena invasão da Ucrânia pela Rússia, prolongaram o mandato do secretário-geral Jens Stoltenberg por um ano.

Stoltenberg, que disse recentemente não ter planos para continuar no cargo que ocupa desde outubro de 2014, referiu que está...