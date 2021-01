DJ Naturgy: Ações disparam 16% após oferta da Global InfraCo

(DJ Bolsa)-- A Naturgy Energy Group SA disse esta terça-feira que a Global InfraCo pretende lançar uma oferta para adquirir uma participação de 22,69% na empresa espanhola de energia.

A Global InfraCo vai oferecer 23 euros por ação ($27,93), num total máximo de EUR5,06 mil milhões em ações da energética.

As ações Naturgy Energy Group SA subiam 16,3% na abertura.