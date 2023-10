DJ NatWest corta projeções após 3T e falha alvo de lucro

(DJ Bolsa)-- O NatWest disse esta sexta-feira que a receita aumentou no terceiro trimestre, embora o banco tenha reduzido a projeção da margem financeira para o total do ano, seguindo o Barclays no início desta semana.

O banco disse que a receita total aumentou para GBP3,49 mil milhões nos três meses encerrados a 30 de setembro, contra GBP3,23 mil milhões no mesmo período do ano anterior, abaixo dos GBP3,585 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.