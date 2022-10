DJ NatWest: Lucro do 3T sobe mas falha projeções

(DJ Bolsa)-- O NatWest Group PLC disse esta sexta-feira que o lucro antes de impostos do terceiro trimestre subiu, mas falhou as projeções do mercado devido a imparidades, e disse que a orientação para 2022 permanece praticamente inalterada.

O banco britânico apurou um lucro antes dos impostos de 1,09 mil milhões de libras ($1,26 mil milhões) em comparação com os GBP976 milhões reexpressos no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.