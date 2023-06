DJ NatWest, Min Fin da Irlanda vendem ações do Permanent TSB

(DJ Bolsa)-- O NatWest e o ministro das Finanças da Irlanda angariaram 110,5 milhões de euros ($118,9 milhões) com a venda das ações que detinham do Permanent TSB Group Holdings, disse o banco esta sexta-feira.

O grupo britânico tinha anunciado no final de quinta-feira que pretendia vender parte da posição no banco cotado em Dublin, em simultâneo com o ministro das Finanças da Irlanda, Michael ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.