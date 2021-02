DJ Nestlé avalia venda de negócio de água engarrafada na América do Norte - media

(DJ Bolsa)-- A Nestlé SA entrou em conversações exclusivas para vender o seu negócio de água engarrafada na América do Norte à firma de private equity One Rock Capital Partners LLC, avança a Reuters, citando fontes anónimas.

Se as negociações forem bem-sucedidas, um acordo pode ser anunciado já este mês, mas não há certezas de que as empresas acabem por chegar acordo

