DJ Nestlé: CEO da divisão Health Science Greg Behar vai ser substituído por Anna Mohl

(DJ Bolsa)-- A Nestlé disse esta sexta-feira que Greg Behar, chief executive officer da unidade de ciências alimentares, vai sair do cargo no final do ano.

O conglomerado suíço disse que Behar, que ocupou o cargo de CEO na unidade Nestle Health Science durante nove anos, vai sair a 31 de dezembro para seguir outras oportunidades.

Anna Mohl, responsável pela parte internacional dessa divisã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.