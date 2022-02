DJ Nestlé: Lucro subiu em 2021; apresenta alvos para 2022

(DJ Bolsa)-- A Nestlé SA disse esta quinta-feira que o lucro de 2021 subiu, com o crescimento a ser impulsionado pelo ímpeto das vendas a retalho, uma recuperação estável dos canais fora de casa e ganhos de quota de mercado e preços mais elevados.

A empresa disse que teve um lucro líquido de 16,9 mil milhões de francos suíços ($18,29 mil milhões) face a CHF12,23 mil milhões no ano anterior.