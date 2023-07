DJ Nestlé melhora previsão das vendas para 2023 após subida das receitas no 1S

(DJ Bolsa)-- A Nestlé melhorou ligeiramente o outlook do crescimento das vendas deste ano, esta quinta-feira, depois de as receitas terem crescido com os efeitos dos preços.

A empresa teve vendas de 46,29 mil milhões de francos suíços ($53,78 mil milhões) nos primeiros seis meses do ano, mais 8,7% em termos orgânicos do que no período homólogo. Este valor ficou pouco abaixo das expectativas dos analistas de CHF46,68 mil ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.