DJ Nestlé regista subida das vendas nos primeiros nove meses do ano

(DJ Bolsa)-- A Nestlé SA disse esta quarta-feira que as vendas aumentaram nos primeiros nove meses do ano e ajustou a orientação anual no crescimento orgânico das vendas.

A gigante suíça de alimentos e bebidas registou vendas de 69,13 mil milhões francos suíços ($69,49 mil milhões) durante esse período, acima dos CHF63,29 mil milhões do ano anterior, e também acima de um consenso compilado pela empresa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.