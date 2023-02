DJ Nestlé vai aumentar mais os preços este ano - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Nestlé não conseguiu passar totalmente o excesso de custos e, por isso, vai aumentar mais os preços, disse o CEO Ulf Mark Schneider numa entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

-- Quão forte será a subida de preços depende da evolução dos custos laborais e da energia, disse o CEO.

-- A Nestlé tem visto os custos com energia e trabalho aumentar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.