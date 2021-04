DJ Nestlé vai comprar marcas da The Bountiful Company por $5,75mM

(DJ Bolsa)-- A Nestlé SA chegou a acordo com a KKR & Co. para comprar a marca The Bountiful Company por $5,75 mil milhões.

A empresa suíça disse esta sexta-feira que os ativos que vai comprar incluem marcas como a Nature's Bounty, a Solgar, a Osteo Bi-Flex e a Puritan's Pride.