DJ Nestlé vai comprar participação maioritária em empresa de chocolates brasileira

(DJ Bolsa)-- A Nestlé disse que chegou a acordo com a Advent International para comprar uma participação maioritária na empresa de chocolates brasileira Grupo CRM por um valor não divulgado, numa tentativa para aumentar a sua presença na região.

A empresa suíça disse que o negócio vai permitir que a entrada no segmento high-end do mercado brasileiro. O Grupo CRM opera mais de 1.000 boutiques de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.