DJ Nestlé: Vendas sobem no 1T, mantém outlook para 2023

(DJ Bolsa)-- A Nestlé SA disse esta terça-feira que os volumes de vendas subiram no primeiro trimestre do ano enquanto a empresa aumentou os preços para compensar o aumento significativo dos custos.

A gigante de bens de consumo suíça reportou vendas trimestrais de 23,47 mil milhões de francos suíços ($26,45 mil milhões), face a CHF22,24 mil milhões no período homólogo. Os analistas previam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.