DJ Nestlé vende tratamento da alergia a amendoim à Stallergenes Greer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Nestlé disse que vendeu a unidade do seu tratamento da alergia a amendoim Palforzia à empresa biofarmacêutica Stallergenes Greer.

A empresa suíça disse esta segunda-feira que vai receber royalties e pagamentos pelo cumprimento de objetivos por parte da Stallergenes Greer. O negócio foi concluído aquando da assinatura, disse a Nestlé.

A venda permite que as operaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.