DJ Netflix acrescenta 2,4 milhões de assinantes no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Netflix Inc. voltou ao crescimento do número de assinantes no terceiro trimestre, dando impulso à gigante de streaming, que tenta executar duas grandes mudanças estratégicas destinadas a aumentar a receita e o número de adesões.

A empresa acrescentou 2,4 milhões de novos assinantes no trimestre terminado em setembro, após ter previsto um ganho líquido de 1 milhão de clientes. O crescimento segue-se a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.