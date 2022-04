DJ Netflix afunda 35% e regista maior queda desde 2004

(DJ Bolsa)-- As ações da Netflix Inc. assinalaram a pior sessão desde 2004, depois de a gigante de streaming ter reportado perda de assinantes no primeiro trimestre.

As ações caíram mais de um terço na quarta-feira, tendo tombado $122,42, ou 35,1%, para $226,19. A cotada registou o pior desempenho do dia do S&P 500.