DJ Netflix anuncia limites à partilha de palavras-chave em novos mercados

(DJ Bolsa)-- A Netflix Inc. anunciou na quarta-feira o início de um plano para limitar a partilha de palavras-chave a nível mundial, dizendo que vai aplicar as novas restrições no Canadá, Espanha, Portugal e Nova Zelândia.

Agora a empresa de streaming vai apenas permitir a partilha entre pessoas nesses mercados que vivam na mesma casa. Os assinantes que querem partilhar as suas contas com pessoas fora de sua casa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.