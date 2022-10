DJ Netflix cobra $6,99/mês por novo pacote de streaming com publicidade

(DJ Bolsa)-- A Netflix Inc. vai cobrar $6,99 por mês pelo novo nível de serviço com anúncios projetado para ser lançado no próximo mês, disse a empresa esta quinta-feira.

A Netflix disse que o novo pacote, chamado "Basic with Ads [Básico com Publicidade]", estará disponível inicialmente em 12 países, incluindo EUA, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Japão, Brasil e Austrá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.