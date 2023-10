DJ Netflix planeia aumentar preços depois de greve dos atores terminar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Netflix planeia aumentar os preços do serviço sem anúncios poucos meses depois de a greve em curso dos atores de Hollywood terminar, a mais recente de uma série de subidas de preços pela plataforma de streaming norte-americana.

O serviço de streaming está a discutir aumentos de preços em vários mercados a nível global, mas provavelmente vai começar nos EUA e no Canadá,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.