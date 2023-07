DJ Netflix regista aumento de clientes com fim da partilha de palavras-passe

(DJ Bolsa)-- Os esforços da Netflix para terminar com a partilha das palavras-passe entre os assinantes levaram a um forte crescimento das subscrições no segundo trimestre.

A Netflix registou 5,9 milhões de subscrições no segundo trimestre, com crescimento em todas as regiões, uma vez que as pessoas que já não pode aceder ao serviço gratuitamente optaram por pagar pelas suas próprias contas.

