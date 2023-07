DJ Netflix revê pacto de publicidade com Microsoft

(DJ Bolsa)-- A Netflix está a reestruturar a parceria de publicidade com a Microsoft um ano após o início do acordo e a reduzir os preços dos anúncios numa tentativa de impulsionar esse setor da empresa.

A empresa de streaming lançou um pacote com publicidade de $6,99 por mês para os consumidores no ano passado. A Microsoft venceu a competição e adquiriu um contrato de fornecimento de tecnologia ao ...