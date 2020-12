DJ Next Private aumenta oferta pela Altice Europe após resistência acionista

(DJ Bolsa)-- A Altice Europe NV disse esta quarta-feira que a Next Private BV -- uma subsidiária da acionista maioritária da Altice, a Next Alt Sarl, detida e controlada por Patrick Drahi, fundador da Altice -- aumentou a oferta de aquisição da empresa após alguma resistência por parte de acionistas.

A Next Private aumentou a oferta para 5,35 euros ($6,50) em dinheiro por cada ação da Altice em vez de EUR4,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone