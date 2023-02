DJ Nissan planeia ficar com até 15% da nova empresa de elétricos da Renault

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Nissan Motor Co. planeia investir numa participação de até 15% da nova empresa de veículos elétricos da Renault SA, a Ampere, disseram as duas fabricantes automóveis no anúncio formal da reorganização da aliança.

As duas empresas acrescentaram que a Mitsubishi Motors Corp., que também faz parte da parceria, também vai considerar investir na Ampere.

