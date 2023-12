DJ Nissan vai recomprar participação de $824M à Renault

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Renault planeia vender uma participação de 5% na Nissan Motor de volta à fabricante japonesa por até 765 milhões de euros ($823,6 milhões).

A empresa francesa disse esta terça-feira que a venda das ações da Nissan pode resultar numa perda de capital até EUR1,5 mil milhões que vai pressionar o lucro das suas contas. Este é o montante máximo e pode ser ajustado no final ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.