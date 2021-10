DJ Nobel da Economia atribuído a responsáveis por melhor entendimento do mercado laboral

(DJ Bolsa)-- O prémio Nobel das Ciências Económicas foi atribuído a David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens pelo seu trabalho em experiências naturais, em particular no seu contributo para um melhor entendimento sobre como funciona o mercado de trabalho.

