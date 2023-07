DJ Nokia corta previsão de vendas líquidas e margem operacional de 2023

(DJ Bolsa)-- A Nokia reduziu esta sexta-feira as projeções para as vendas líquidas do total do ano e reduziu o intervalo das perspetivas para a margem operacional, numa altura de menor procura nas operações de infraestruturas de redes e redes móveis devido a um ambiente macroeconómico mais desafiante.

A empresa de telecomunicações finlandesa prevê agora vendas entre 23,2 mil milhões de euros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.