DJ Nokia: Lucro líquido sobe no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Nokia Corp. disse esta quinta-feira que registou um aumento do lucro líquido no terceiro trimestre, mas cortou as projeções e anunciou uma mudança estratégica, já que a empresa espera um ano desafiante em 2021.

"Perdemos quota num grande cliente norte-americano, vemos alguma pressão sobre as margens neste mercado e acreditamos que temos de aumentar os investimentos em I&D para garantir a liderança no 5G"...

