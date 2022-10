DJ Nokia: Lucro supera previsões no terceiro trimestre com forte procura por redes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Nokia Corp. reportou esta quinta-feira um lucro líquido acima das expectativas, com a procura por redes móveis e infraestruturas de redes a continuar forte e os problemas das cadeias de abastecimento a diminuírem.

A Nokia disse que continua a esperar um crescimento das vendas líquidas de redes móveis a câmbio constante em 2022 depois de uma forte subida das vendas na América do Norte durante o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.