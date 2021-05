DJ Noruega: Comité recomenda exclusão de vacinas da AstraZeneca e J&J

(DJ Bolsa)-- Um comité nomeado pelo governo norueguês disse esta segunda-feira que o país deve excluir as vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson do programa de vacinação.

O comité -- composto por médicos, professores e investigadores da Noruega, França e Reino Unido --- disse que as vacinas não devem ser usadas devido ao risco de raros mas graves efeitos secundários.