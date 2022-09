DJ Noruega/PM: Governo pronto para discutir teto do preço do gás com a UE -media

(DJ Bolsa)-- A Noruega está disponível para discutir com a União Europeia a possibilidade de um preço máximo para o gás natural e acordos de longo prazo com parceiros europeus que fixem um preço para o gás, disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, ao Financial Times.

-- Contudo, Store alertou que Estados-membros da UE devem evitar tomar decisões apressadas que possam afetar o fornecimento ...

