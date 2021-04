DJ NOTA AOS CLIENTES: Informação sobre índice ZEW de abril publicada por engano

(DJ Bolsa)-- A informação "*Alemanha: Condições Atuais ZEW Abr -48,8 Vs -48,8 Mar" das 0855 TMG foi publicada por engano. A informação correta foi enviada a 13 de abril de 2021.

