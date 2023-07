DJ Nova Zelândia: Inflação abranda mas continua muito elevada

SIDNEY (DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, da Nova Zelândia abrandou no segundo trimestre do ano, com a queda dos preços dos combustíveis, mas o ritmo de subida dos preços em geral na economia ainda é suficiente para manter o Banco de Reserva da Nova Zelândia, ou RBNZ, atento.

O IPC cresceu 6,0% em termos homólogos, com uma leitura trimestral de 1,1%, ligeiramente acima da taxa projetada ...