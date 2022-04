DJ Novartis apresenta nova estrutura da empresa, integra unidades de negócio

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse que está a integrar algumas das unidades de negócio numa nova estrutura empresarial para impulsionar o crescimento e as poupanças de custos.

A farmacêutica suíça está a integrar as unidades de fármacos e oncologia numa unidade de Innovative Medicines, que terá organizações comerciais separadas nos EUA e internacional.