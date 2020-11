DJ Novartis assina cinco contratos no âmbito de programa de energia verde

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse esta quinta-feira que assinou cinco contratos de energia verde para ajudar a atingir o seu objetivo de usar apenas energia renovável nas suas operações na Europa.

A empresa disse que assinou cinco contratos de compra de energia renovável, que espera que adicionem 275 megawatts de energias limpas à rede que fornece as suas operações.