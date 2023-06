DJ Novartis compra Chinook Therapeutics por valor que pode chegar aos $3,5 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Novartis concordou em adquirir a biofarmacêutica Chinook Therapeutics por até $3,5 mil milhões, um acordo que vai expandir o portefólio de tratamentos para doenças renais.

A farmacêutica suíça disse esta segunda-feira que vai fundir a Chinook Therapeutics, com sede em Seattle, Washington, com uma subsidiária recém-formada da Novartis. Os detentores de ações ordinárias da Chinook vã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.