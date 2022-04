DJ Novartis confirma corte de postos de trabalho

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG confirmou esta terça-feira que vai reduzir postos de trabalho no âmbito de uma reestruturação abrangente destinada a poupar $1 mil milhões até 2024.

A firma suíça disse na semana passada que vai integrar as divisões de farmacêutica e oncologia em duas empresas de medicamentos -- uma para os EUA e outra para os mercados internacionais.