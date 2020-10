DJ Novartis e Molecular Partners desenvolvem terapia contra Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse esta quarta-feira que chegou a um acordo de opção e licenciamento com a empresa de biotecnologia Molecular Partners AG para desenvolver, produzir e comercializar o programa anti-Covid-19 DARPin da Molecular Partners.

A Novartis disse que o programa consiste em dois candidatos terapêuticos, o MP0420 e o MP0423.