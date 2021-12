DJ Novartis: FDA aprovou medicamento para tratar colesterol

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse no final de quarta-feira que a Food and Drug Administration, ou FDA, aprovou o medicamento Leqvio para tratar o colesterol.

A farmacêutica suíça disse que o tratamento é o primeiro e de pequena interferência RNA a baixar o colesterol lipoproteico de baixa densidade -- conhecido como colesterol mau -- com duas doses por ano, através de injeção.