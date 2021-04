DJ Novartis: Lucro caiu no 1T apesar da ligeira subida das receitas

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse esta terça-feira que o lucro caiu mas as receitas aumentaram ligeiramente no primeiro trimestre.

A farmacêutica suíça registou um lucro líquido de $2,06 mil milhões, face a $2,17 mil milhões no período homólogo. As vendas aumentaram para $12,41 mil milhões, contra $12,3 mil milhões.