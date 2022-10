DJ Novartis: Lucro e receitas caem no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG divulgou esta terça-feira uma queda do lucro e das receitas no terceiro trimestre, que também ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

A farmacêutica suíça registou um lucro líquido de $1,58 mil milhões, abaixo dos $2,53 mil milhões do terceiro trimestre do ano anterior, com vendas que caíram para $12,54 mil milhões, contra $13,03 mil milhões no terceiro trimestre de 2021. Analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.