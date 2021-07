DJ Novartis: Lucro líquido, vendas do 2T sobem

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse que as vendas e o lucro do segundo trimestre subiram com os fatores chave do crescimento a registarem um ímpeto positivo.

A farmacêutica suíça registou um lucro líquido de $2,90 mil milhões, face a $1,87 mil milhões em termos homólogos, quando a redução da acumulação de inventário motivada pela pandemia do coronavírus.