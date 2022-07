DJ Novartis: Lucros e vendas caíram no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse que as vendas e o lucro caíram no segundo trimestre, ao mesmo tempo que reiterou as projeções para o total de 2022.

A farmacêutica suíça disse esta terça-feira que registou um lucro líquido de $1,69 mil milhões, menos que os $2,89 mil milhões do período homólogo.