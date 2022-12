DJ Novartis paga $245M para arquivar processos nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse esta quinta-feira que vai pagar $245 milhões para arquivar processos de violação das leis de concorrência que acusam a farmacêutica suíça de má conduta nos EUA.

O acordo refere-se a um contrato de licenças de 2011 entre a Novartis e a Par Pharmaceutical, Inc., no qual a Par atrasou a introdução de um medicamento genérico que deveria competir com o Exforge,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.